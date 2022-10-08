Mehmetçik hudutlarda da teröristlere geçit vermedi
Son bir haftada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si FETÖ, 4'ü PKK mensubu 16 terörist yakalandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 08 Ekim 2022 15:49
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız