Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Anayasada beş madde değişecek
Anayasada beş madde değişecek
Okullarda arma vurgunu!
Okullarda arma vurgunu!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları artık canlı yayınlanacak!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları artık canlı yayınlanacak!
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
İstanbul'da 8 ilçe yabancı ikametine kapatıldı
İstanbul'da 8 ilçe yabancı ikametine kapatıldı
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak
Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak
Mansur Yavaş, Ankara'da su ücretinde indirim kararını veto etti
Mansur Yavaş, Ankara'da su ücretinde indirim kararını veto etti
Emniyetten 'polis intiharı' iddialarına yalanlama
Emniyetten 'polis intiharı' iddialarına yalanlama
Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı
Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı
Özhaseki'den sosyal medyadaki 'He de gitsin' görüntüsüne açıklama
Özhaseki'den sosyal medyadaki 'He de gitsin' görüntüsüne açıklama
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin detayları
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin detayları
Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Yargıtaydan bir üyeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
Yargıtaydan bir üyeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü tartışması ve erken seçim iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı. Bahçeli, seçimlerin yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacağını söyledi. MHP lideri, başörtüsü konusunun çözülmemiş gibi gündeme taşınmış olmasının ise ''üzücü'' olduğunu belirterek, başörtüsü serbestisini anayasal güvenceye alacak teklife destek vereceklerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 16:16
Yazdır
Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde yeni eğitim dönemine başlayan "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda ilk dersi verdi.

Bahçeli, dersin ardından gazetecilerin, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği ve seçim tarihinin öne alınması tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Siyasi olayların zaman içerisinde ani değişiklikler ve gelişmeler gösterdiğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin, sosyal ve ekonomik meselelerin ve dış politikanın çok yoğunluk kazandığı bir dönemde daha önce 'başörtüsü' konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. O hak kullanılmaktadır. Bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz ve bu tür tercihte bulunan her insanımıza da millet olarak saygı duymak mecburiyetindeyiz" dedi.

Bahçeli, bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından ülkede yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğu kanaatinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler arasında eskiden beri görüşülmektedir. Önümüzdeki dönem itibarıyla da bu inşallah gerçekleştirilecektir ama bu arada hemen Türkiye'nin gündemine gelmiş olan bir konu olarak Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM'de anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecek. Bu gayretin çerçevesinde de, Meclis'te oluşan bütün siyasi partilerin de bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da ve onun yönetimine de saygı duyarak, destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu burada belirtirim."

"ADAYLARI OLMAYAN BİR YERDE GÜRÜLTÜNÜN MANASI YOK"

Bahçeli, "erken seçim" tartışmalarının anımsatılarak "Seçimin öne alınmasıyla ilgili bir çalışma var mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir çalışmayı 48 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilen bir siyasi partinin ortaya koyup olgunlaştıracağı bir yeter sayı gözükmemektedir. O sebepten dolayı başta Cumhur İttifakı'nı oluşturan ve ülke yönetiminde de etkin bir konumda olan AK Parti ve diğer siyasi partilerle beraber bir istişare yapılarak seçimlerin ne zaman yapılması gerektiği dikkate alındığı takdirde, sunulacak olan bir metin TBMM'de görüşülür ve bir karara bağlanır."

Bahçeli, şu an için Türkiye'nin sorunları ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda "seçimlerin erkene alınması" tartışmasının siyaseten malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6'lı masalı bir siyasi grubun, erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşırsa Türkiye'de bir sosyal kargaşa, anarşi, kaos yaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular ama bunu 6'lı masanın, seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz, Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi var ama Cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler ve yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler. Biz Cumhur İttifakı olarak Anadolu'dayız, Cumhur İttifakı olarak halkla bütünleşiyoruz. Türkiye'nin sorunları üzerine cesaretle çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı hizmetler sunuyor."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Davutoğlu'ndan 'Başörtüsü düzenlemesi' açıklaması
Davutoğlu'ndan 'Başörtüsü düzenlemesi' açıklaması
Erdoğan'dan 'Hayat pahalılığı' açıklaması
Erdoğan'dan 'Hayat pahalılığı' açıklaması
İbrahim Kalın: Putin, Batı ile 'yeni büyük bir anlaşma' yapmak istiyor
İbrahim Kalın: Putin, Batı ile 'yeni büyük bir anlaşma' yapmak istiyor
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
'Bugün sağlam durmasaydık terör koridorunu Avrupa, Amerika yapardı, biz de bakardık'
'Bugün sağlam durmasaydık terör koridorunu Avrupa, Amerika yapardı, biz de bakardık'

Bu Habere Tepkiniz

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Öğrenim tek başına emeklilik ek göstergesini etkilemez. Ancak, görev aylıklarında uygulanan zam ve tazminat puanlarını artırır.
8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Airfryer zararlı mı?

Airfryer zararlı mı?

Air-fryer, fritöz ya da diğer bir hitapla sıcak hava fritözü son dönemde patlayan yeni nesil pişirme yöntemi.