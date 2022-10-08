Balıkesir'de trafik kazası: 2'si polis 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde, polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 08 Ekim 2022 19:51
Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki kamyonet, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Araçlar, çarpışmanın etkisiyle refüje savruldu.
Kazada, sürücülerden Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybora ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki polis memurlarının, il dışı görev nedeniyle Balıkesir'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız