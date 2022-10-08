İzmir'de aile hekimini sopalarla döven 3 zanlı tutuklandı

İzmir'de "beyaz kod" veren aile hekimini mesai sonrası sopalarla döven 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.

Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.

Günay, dün akşam mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı.

Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Günay, hastanede ifadesini alan polise, saldırganlar arasında hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, yolda Günay ile karşılaştıklarını, daha önce yaşadıkları olay nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, kavgada kendilerinin de darbedildiğini ileri sürdükleri ve Günay'dan şikayetçi olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

"TRAFİKTE, EVDE, SOKAKTA, KAMUDA HER YERDE SAKİN OLALIM"

Ekin Hürel Günay, AA muhabirine, hastanede yaşadıklarını anlattı.

İş yerinden birkaç yüz metre ileride saldırıya uğradığını belirten Günay, "Beyaz kod verdiğim, şikayetçi olduğum hasta ve 2 kişi daha iş yerimden birkaç yüz metre ileride aracımdan inerken beni sopalarla darbetmeye başladı. Şahıslardan birinin o olduğunu gördüm. Kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda etrafta vatandaşlar vardı. İlk anda çok şiddetli ağrılarım vardı. Sonra hastaneye kaldırdılar." dedi.

Günay, saldırı sonrası vücudunda çok ağrı duyduğunu, net göremediğini ancak hastanede tedavinin başlamasıyla kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.

Hastanede kendisini ziyaret eden İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Günay, "İnsanlarımızın hepsine sakin olmalarını diliyorum. Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım. Sağlıkta da doktorlara, hemşirelere karşı saygılı ve sakin olalım." diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen'in de aralarında olduğu meslektaşları, saldırıya uğrayan Günay'ı hastanede ziyaret etti.

İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara da olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Ekin Hürel Günay, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aile hekimine saldıranların tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok." ifadelerini kullandı.