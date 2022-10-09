Hapis erteleme kalkıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın duyurduğu yeni infaz sisteminin ana hatları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti hukukçularının da desteği ile hazırlıkları süren yeni sistem için Avrupa örnekleri tarandı. AB ülkelerindeki 'Rehabilitasyon' sistemi Türkiye'de de uygulanacak. Buna göre, erteleme veya denetimli serbestlik kuralları yeniden belirlenecek. Suç işleyen birisi, bir gün bile olsa hapse girecek. İki yılın altındaki bazı suçlar erteleme kapsamından çıkarılacak, yeni infaz hesaplaması ile suçlu belli bir süre için hapiste kalacak. Cezasının bir bölümünü için de Avrupa'daki gibi kamu hizmetinde çalıştırma gibi yöntemler devreye sokulacak.

AK Parti kaynakları "Adam trafikte el frenini çekiyor, iniyor arabadan, karısının çoluğun çocuğunun yanında adamın kafasını gözünü yarıyor. Ama ceza alsa bile hapis yatmıyor. Bir yılın altındaki cezaların infazı yarı oranında uygulanıyor. Yani altı ay hapis cezası var ama yatmıyor ki, erteleme kapsamına giriyor. Şimdi yapılacak düzenleme ile bu cezanın gerekirse iki ayını en azından hapiste geçirsin istiyoruz. Gerekirse memuriyetten olsun. Yani bu cezasızlık algısını ortadan kaldırmamız lazım. Özellikle hırsızlık dolandırıcılık, hakaret, tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlarda bir gün bile olsa hapis yatsın. Çünkü toplumda şöyle bir algı var: 'Bunlar nasılsa hapis yatmıyor, suçu işliyor elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Buna izin veremeyiz. Adalet duygusu zedeleniyor. Her suçun bir gün bile olsa yatarı olması lazım. Bazı haklarının kısıtlanması lazım" dedi.

ERTELEME KALKABİLİR



AK Parti kaynakları, özellikle tehdit, hakaret gibi suçlardaki infaz sistemine göre suçlunun hapse girmediğini hatırlatarak "Toplumda infial uyandırıyor bu durum. Bunlarla ilgili belki bir ev hapsi de düşünülebilir. Bu tip suçlarda genelde erteleme, para cezasına çevirme gibi uygulamalar var. Yani cezası hapis cezası gerektirmeyen suçlarla ilgili bir düzenleme olacaktır. Suçu işleyip, hiçbir şey olmamış gibi dolaşamayacaklar. Değişik suç tiplerinde ceza miktarlarına bakmak suretiyle bir kısmında tam infaz, bir kısmında belli bir süre infaz olabilir, erteleme kalkabilir" diye konuştu.

YÜCEL KAYAOĞLU