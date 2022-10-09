Kısa yoldan zengin olma hayali kurdular, ellerindekinden oldular

Danıştaydan taksilerin içinin kamera ile izlenmesine vize
Danıştaydan taksilerin içinin kamera ile izlenmesine vize
Tüketici hakem heyetlerine başvuruda yeni dönem başladı
Tüketici hakem heyetlerine başvuruda yeni dönem başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
KPSS ön lisans oturumu başladı
KPSS ön lisans oturumu başladı
MEB açıkladı: Kademe kademe okullaşma oranları
MEB açıkladı: Kademe kademe okullaşma oranları
Büro Memur-Sen: Memur, artık sefer tası ile yemek götürecek
Büro Memur-Sen: Memur, artık sefer tası ile yemek götürecek
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
Hapis erteleme kalkıyor
Hapis erteleme kalkıyor
Bakan Koca'dan Aile Hekiminin darbedilmesine tepki
Bakan Koca'dan Aile Hekiminin darbedilmesine tepki
Bakan Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda
Bakan Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Balıkesir'de trafik kazası: 2'si polis 3 kişi yaralandı
Balıkesir'de trafik kazası: 2'si polis 3 kişi yaralandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Anayasada beş madde değişecek
Anayasada beş madde değişecek
Okullarda arma vurgunu!
Okullarda arma vurgunu!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları artık canlı yayınlanacak!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları artık canlı yayınlanacak!
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
İstanbul'da 8 ilçe yabancı ikametine kapatıldı
İstanbul'da 8 ilçe yabancı ikametine kapatıldı
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak
Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak
Mansur Yavaş, Ankara'da su ücretinde indirim kararını veto etti
Mansur Yavaş, Ankara'da su ücretinde indirim kararını veto etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kısa yoldan zengin olma hayali kurdular, ellerindekinden oldular

Kripto para tarihinin en büyük saldırısı bu yıl mart ayında gerçekleştirilmiş, 635 milyon dolar buhar olmuştu. Son olarak Binance'e yapılan saldırıda 100 milyon dolar çalındı. Sadece bu yıl içerisinde gerçekleşen saldırılarda 2 milyar dolar değerinde kripto varlığın çalındığı tahmin ediliyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 09 Ekim 2022 07:19
Yazdır
Kısa yoldan zengin olma hayali kurdular, ellerindekinden oldular

Kripto para borsaları siber saldırılarda ilk sıralarda yer alıyor. Blokzincir projelerinde güvenlik her zaman önde tutulsa da her yıl yaşanan siber saldırılarda milyarlarca dolar buhar oluyor. Sadece bu yıl içerisinde kripto para piyasalarına gerçekleşen saldırılarda 2 milyar doların çalındığı tahmin ediliyor. Bu da kripto para borsalarının güvenirliğinin ciddi anlamda sorgulanmasına neden oluyor. Son olarak dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e bağlı Binance Smart Chain ağı 100 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı. Platform üzerinden gerçekleşecek tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu. Kripto para borsaları kısa yoldan zengin olma hayali taşıyanların hikayeleriyle dolu. İşte kripto para tarihinde yaşanan en büyük 10 siber saldırı:

1- Ronin Ağı (625 milyon dolar): Kripto tarihinin en büyük siber saldırısı, bu yılın mart ayında gerçekleştirildi. Siber korsanlar, blokzincir tabanlı oyun platformu Axie Infinity'ye güç veren Ronin ağını hedef aldı. Saldırı sırasında, tam 625 milyon dolar değerinde Ethereum ve USDC stablecoin ele geçirildi. Binance, çalınan fonların 5,8 milyon dolarını geri almayı başardı.

2- Poly Network: (611 milyon dolar): Çin merkezli platformdan 610 milyon dolar ele geçirildi. Saldırıdan iki gün sonra, çalınan fonun yaklaşık 300 milyon doları kurtarıldı. Saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanı, Poly ağını eğlence amaçlı hedefine aldığını açıkladı.

3- Coincheck (534 milyon dolar): Japon kripto para borsası 2018 yılının Ocak ayında yaklaşık 534 milyon dolarlık bir siber saldırıya uğradı. Saldırı, yaşandığı yıl tüm zamanların en büyük kripto saldırısı olarak tarihe geçti. Platform saldırıdan bir kaç ay sonra Japonya merkezli finansal hizmetler şirketi Monex Group'a satıldı.

4- MtGox (450 milyon dolar): Japonya merkezli başka bir kripto para borsası MtGox hedef alındı ve 2014 yılında borsadan 450 milyon dolarlık Bitcoin çalındı. MtGox, 2014 yılına kadar dünya genelindeki tüm Bitcoin işlemlerinin yüzde 70'inden fazlasını yönetiyordu. Şirket batarken müşterilerin hiçbiri parasını geri alamadı.

5- Wormhole (325 milyon dolar): Yaşanan siber saldırıda Wormhole, 325 milyon dolar zarara uğradı. Çalınan fonlar, başlangıçta geri alınamadı. Saldırı, aynı zamanda Ethereum'un DeFi ve NFT alanındaki en büyük rakiplerinden biri olan Solana'yı da içeren en büyük siber saldırı faaliyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saldırıdan bir süre sonra, yalnızca 47 milyon dolar değerinde SOL token kurtarılabildi.

6- KuCoin (280 milyon dolar): Kuzey Koreli olduğu düşünülen saldırganların 2020'de saldırı düzenledi. Bu vaka oldukça dikkat çekiciydi, zira borsa bu tip durumlar için daha önceden eylem planı yapmıştı ve kripto para sektöründeki diğer şirketlerle yakın iş birliği kurması sayesinde KuCoin olaydan başarıyla kurtulabildi.

7- CryptoCore (200 milyon dolar): CryptoCore borsasında görülen siber saldırı öyküsü, tek seferde gerçekleşmeyip birkaç yıl içinde kademeli olarak devam etmesi bakımından MtGox vakasına benziyor. Saldırılarda 200 milyon dolar değerinde coin çalındı.

8- BitGrail (146 milyon dolar): 2018'de İtalyan şirketinden 146 milyon dolar çalındı, 230 bin kullanıcının parasını kaybettiği düşünülüyor.

9- Africrypt (100 milyon dolar): Raees ve Ameer Cajee kardeşler tarafından 2019 yılında kurulan Güney Afrika menşeli Bitcoin yatırım firmasına, 13 Nisan 2021 tarihinde saldırı oldu. Platform, kayıtlı müşteri hesaplarına, müşteri cüzdanlarına ve düğümlerine (node) karşı saldırı düzenlendiğini gerekçe göstererek tüm işlemleri askıya aldı.

10- Bitfinex (78 milyon dolar): Borsa, 2 Ağustos 2016 tarihinde yapılan bir saldırının hedefi oldu. Kullanıcıların cüzdanlarından neredeyse 120.000 Bitcoin çalındı. Olay gerçekleştiğinde kaybolan tutar 78 milyon dolara denk geliyordu.

PARANIZI SOĞUK CÜZDANDA SAKLAYIN

Kripto para kullanıcılarının yaptığı en büyük hata coin'lerinı sıcak cüzdanda tutmaları. Dolayısıyla platform hack'lendiğinde kripto paralar da kayboluyor. Onun için özel anahtarınızı direkt ya da bir QR kod ile kağıt üzerinde saklayabilirsiniz. Ancak bu yöntem kağıt cüzdanın kaybolma, yıpranma ya da fiziksel erişimle çalınma riskine karşı sizi korumaz. Diğer yandan hizmet aldığınız kripto para borsanızın soğuk cüzdan hizmeti verdiğinden emin olun. Böylece paranız emin ellerde olacaktır.

ÖMER TEMÜR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Onur Air iflas etti, çareyi yolcuğu uçağını satmada buldu
Onur Air iflas etti, çareyi yolcuğu uçağını satmada buldu
Ağustosta 1261 yatırım teşvik belgesi verildi
Ağustosta 1261 yatırım teşvik belgesi verildi
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
Madende 'aranan ülke' olduk
Madende 'aranan ülke' olduk
Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon desteği
Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon desteği
BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Öğrenim tek başına emeklilik ek göstergesini etkilemez. Ancak, görev aylıklarında uygulanan zam ve tazminat puanlarını artırır.
8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Airfryer zararlı mı?

Airfryer zararlı mı?

Air-fryer, fritöz ya da diğer bir hitapla sıcak hava fritözü son dönemde patlayan yeni nesil pişirme yöntemi.