KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. Sınav sonuçları, 3 Kasım'da açıklanacak. Sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı'na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)
KPSS ön lisans oturumu sona erdi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız