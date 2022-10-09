Büro Memur-Sen: Memur, artık sefer tası ile yemek götürecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre memurlara ödenen 2022 yılı yemek destek ücretleri günlük 2 lira ile 10 lira arasında değişiyor. Bu rakamların üzerindeki yemek ücretlerini memurlar kendi ceplerinden karşılıyor. Yemekhanesi olmayan kurumlarda ise yemek ücreti desteği hiç verilmiyor. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Şu andaki rakamları değerlendirdiğimizde bu rakamların güncellenmesi şart hale geldi. Rakamlar çok komik düzeyde. Memurlarımız artık sefer tası ile yemek götürme dönemlerine geldi" diye konuştu. Memurların yemek desteği konusunda mağdur edildiğini söyleyen Yazgan, amasız ve fakatsız memurların yemek ücreti desteğinin artırılması gerektiğini söyledi.

MEMURUN 2, İŞÇİNİN YEMEK ÜCRETİ 55 TL



İşçi yemek ücretlerinin 17 liradan 55 liraya yükseltildiğini hatırlatan Yazgan, "Memurlarımıza yemekhanesi olan, yemek çıkan yerlerde devlet yemek ücreti katkısı veriyor. Bu katkı 2 lira ile 10 lira arasında. Bugünkü enflasyon rakamlarıyla bu ücretler komik bir ücret haline geldi. Bugün 2 liraya 10 liraya sakız alınır, simit alınır ama memur öğle saatlerinde karnını doyuramaz." diye konuştu.

KONUYU BAKAN BİLGİN'E İLETTİK



Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Yazgan, "Rakamın güncellenmesi gerektiğini Memur-Sen Genel Başkanımızla birlikte bakanımıza ilettik. Kendisi de not etti." diye konuştu.

YEMEK ÜCRETİ 80 TL'YE ÇIKMALI



Yalnızca yemekhanesi olan kurumlarda devlet katkısının olduğunu aktaran Yazgan, yemek çıkmayan 900 ilçe ve illerdeki birçok kurumda bu katkının bulunmadığını kaydetti. İşçi yemek maaşlarının baz alınarak memurlara da yemek ücreti ödenmesi gerektiğini belirten Yazgan, "İşçilerde bu nakden ödeniyor ama memurlarda yemek çıkmayan yerlerde ücret verilmiyor ve nakden ödeme söz konusu değil" açıklamasında bulundu. Yazgan, memur yemek katkı ücretinin 70 ila 80 liralara yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, "Şu an verilen destekle (2 TL-10tl ) memurun karnını doyurması mümkün değil." ifadelerini kullandı.