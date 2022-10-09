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TOKİ'de fiyatlar düşürülebilir çağrısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, TOKİ fiyatının piyasa fiyatıyla aynı olmasının bir düşüş getirmeyeceğini öngördüklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız bir jest yaparsa kira ve konut fiyatlarında bir düşüş gerçekleşebilir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2022 11:01
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TOKİ'de fiyatlar düşürülebilir çağrısı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla yapılacak olan 'Sosyal Konut' projesinin vatandaşlar tarafından beklenen etkiyi gösterdiğini söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, projede bakanlığın açıkladığı gibi ödemelerin her 6 ayda memur maaşlarına endeksli olarak artacağını ve bu konuda yanlış bir algı oluşmaması gerektiğini ifade etti. Başkan Mahmut Şahin, "TOKİ'nin 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesiyle hepimizde bir beklenti oluştu. Hepimizin beklentisi, kira ve konut fiyatlarında bir rahatlama olacağıydı. Beklenen etkisini taleplere bakarsanız göstermiş gibi fakat bir müddet sonraki sonuca bakmak lazım. Öncelikle TOKİ'nin bu kampanyasında belirlemiş olduğu fiyatlar piyasanın çok altında olan fiyatlar değil. Yani normal şartlarda şuan TOKİ'de 3+1 evlerde 850 bin TL'yi nakit verdiğiniz zaman borcunuz kalmıyor, o daire sizin oluyor. Piyasada 850 bin TL'nin 20 senede ödeneceği algısı var. Bu durum böyle değil. Bakanlıkça da açıklandığı gibi bu her 6 ayda bir memur maaşlarına endeksli bir şekilde artacak. Dolayısıyla bizim ödememiz sürekli artacak. Ödemelerimiz de devam ettiği sürece fiyatlar arttığı için aslında bir azalma olmayacak. Anapara neredeyse hep duracak, biz 20 sene boyunca ödeme yapacağız. Belki son 3 sene içerisinde bu durum değişecek ve düşüşe geçecek. 1 milyonun altında ödeme ve taksitlerle düşüşe geçecek ve bitecek" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın devreye girmesini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girip, 'Sosyal Konut' projesinde fiyatları aşağı çekerek bir jest yapmasını beklediklerini belirten Şahin, "Konut fiyatlarında bizim en büyük maliyetimiz arsa maliyetidir. Bir müteahhit bir arsaya bina yapıyorsa 40 dairenin 20 tanesini arsa sahibine veriyor. Geriye kalan 20 daireyi de o arsa bedelini doğal olarak ekliyor. Yani bir daire 2 daire fiyatına çıkmış oluyor. Bizim aldığımız 600 bin TL'lik bir dairenin 300 bin TL'si arsa maliyetidir. TOKİ'nin bu projesinin faydalı olmasının sebebi ne olabilirdi? Arsa maliyetinin olmamasıdır. Artı olarak TOKİ'nin bazı avantajları var. Örnek olarak TOKİ mesken harcı ödemez, tip proje yaptığı için onun mimarlara ya da Mimarlar Odası'na maliyeti yoktur. Vergilerden de muaftır. TOKİ'nin maliyetlerinin çok aşağıda olması gerekirken, piyasa fiyatlarıyla aynı olmasının bir düşüş getirmeyeceğini öngörüyoruz. Burada biz cumhurbaşkanımızın devreye girmesini bekliyoruz. Daha önce bu tür jestler yapan cumhurbaşkanımızın bundan da bir jest yaparsa eğer gerçekten konut ve kira fiyatlarında bir düşüş gerçekleşebilir. Bu da enflasyona bize karşı artı olur" şeklinde konuştu.

Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu da nedir diye baktığımızda; TOKİ'nin kendi ilan ettiği bedellere göre maliyeti 600 bin TL. Eğer bu fiyattan ödeme yaptırılırsa, fiyat piyasanın altında kalacağı için katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanımızın 600 bin TL altındaki bedeli jest yapıp silerek, piyasaya bir rahatlatma yapmasını bekliyoruz. Bu yapıldığında bir tehlikenin önüne geçilmiş olunacak. O da nedir? Bizim TOKİ'de şu anda almış olduğumuz daireleri 20 sene boyunca her 6 ayda bir gelecek zamlardan dolayı ne ödeyeceğimiz belli değil. Ne kadar zam gelecek? Ne kadar artış olacak? Tam olarak bilemiyoruz. 15 sene sonra ne olacak bilemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın devreye girip, başvurular devam ederken bir jest yapmasını bekliyoruz."

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