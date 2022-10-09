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Kışlada asker çayırda pehlivan

Tokat İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Astsubay Hasan Yağmur, mesleğinin yanı sıra kispet giyip çayıra çıkarak yağlı güreş turnuvalarına katılıyor. Astsubay Hasan Yağmur; "Mesleğimi icra etmekten ve ata sporu yağlı güreş sporcusu olmaktan çok mutluyum. Başarılar göstererek hem jandarma teşkilatını hem de ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2022 12:12
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Tokat'ta görev yapan Jandarma Astsubay Hasan Yağmur, mesleğinin yanı sıra tutkunu olduğu yağlı güreşe de devam ediyor.

Çocukluk yıllarında tekvando, halter, güreş gibi çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Yağmur, zamanla yağlı güreşe yoğunlaştı.

Katıldığı yağlı güreş müsabakalarında dereceler elde eden Yağmur, üniversite eğitiminin ardından çalışmaya başlayınca 10 yıl önce sporu bırakmak zorunda kaldı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan Yağmur, 3 yıl önce Tokat'a atanınca daha önce birlikte güreş yaptığı arkadaşlarına rastladı.

Arkadaşlarının yeniden güreşmesi için teşvik ettiği Yağmur, komutanlarının da izniyle yeniden güreşmek için antrenman yapmaya başladı.

Yeniden kispet giyip çayıra çıkan Yağmur, Tokat ve Almus ilçesindeki yağlı güreş turnuvalarına katılıp güreş tutuyor.

3. Almus Kardeşlik ve Spor Festivali'nde düzenlenen güreşlerde birinciliği elde eden Yağmur, böylece spor hayatındaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

Yağmur, gelecek hafta Sinop'ta düzenlenecek yağlı güreşlerde de mücadele edecek.

Hasan Yağmur, AA muhabirine, spora küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Üniversite eğitimi sırasında da spora devam ettiğini anlatan Yağmur, "Tekvando, halter ve güreşle ilgilendim. Sonra yağlı güreşe başladım. Zor olması, daha çok güç kullanılması ve manevi duygusunun yoğun olması dolayısıyla yağlı güreşi kendime daha yakın buldum." dedi.

Çalışmak zorunda kalması ve evlilik nedeniyle üniversite eğitiminin ardından spora ara verdiğini belirten Yağmur, bu süreçte Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak göreve başladığını dile getirdi.

- "Komutanlarım, silah arkadaşlarım destekleyici telkinde bulunuyor"

İlerleyen yıllarda Tokat İl Jandarma Komutanlığına atandığını aktaran Yağmur, şöyle devam etti:

"Daha önce güreş yaptığım arkadaşlarımla karşılaştım. Bana güreşe devam etmem için destekleri oldu. Bunun üzerine güreşe devam etme kararı aldım. Eşimin ve arkadaşlarımın büyük desteği ve ısrarıyla antrenmanlara başladım. Birlik içinde ve mesai sonunda yaptığım antrenmanlarda karşılaştığım komutanlarım, silah arkadaşlarım ve yakın çevrem bana sürekli güreş yapmamı destekleyici telkinde bulunuyor. Beni güreşte daha iyi yerlerde görmek istediklerini söylüyorlar."

Hasan Yağmur, güreşin Türkiye'de ata sporu olarak bilindiğine dikkati çekerek, "Güreş, büyük güç ve ustalık gerektiren bir spordur. Bu gerçeği benimseyen Türk sultanları ve komutanları da güreşi teşvik etmiş ve yapmışlardır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de güreşi teşvik etmiştir. Mensubu olmaktan gurur duyduğum jandarma mesleğimi icra etmekten ve ata sporu yağlı güreş sporcusu olmaktan çok mutluyum. Başarılar göstererek hem jandarma teşkilatını hem de ailemi gururlandırmak istiyorum. Destek olan komutanlarıma, aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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