Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Eklenme : 09 Ekim 2022 15:18
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, kuzeybatı ile güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız