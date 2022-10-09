4 eve yıldırım isabet etti; elektrikli eşyalar zarar gördü

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Kars'ta, sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Bu sırada Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki 4 eve yıldırım isabet etti. Panik yaşayan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 4 evde inceleme yaptı. İncelemede, elektrik panoları ile çok sayıda elektrikli ev eşyasının zarar gördüğü belirlendi.



Olay anında çarşıda olduğunu belirten ev sahibi Davut Basut, "Eşim, eve yıldırım vurduğunu söyledi. Sizler de durumu görüyorsunuz. 2 katlı evin elektrik aksamı tamamen yandı. Çocuk odasında olan pencerenin çıtaları patladı. O sırada içeride uyuyan çocuklar çok korkmuş.



Tesisatçılar gelecek ve evdeki hasarı tespit edecek" dedi. Evinde hasar oluşan Çınar Aginer ise oturma odasında oturdukları sırada yıldırım düştüğünü, televizyon ile buzdolabından alevler çıktığını söyledi. Aydınlıkevler Mahallesi muhtarı Kamil Metin, "Mahallede 4 tane evin hasarı var. Televizyon ve buzdolabı yanmış. Komşular bana haber verdi, ben de yetkilere bildirdim. Arkadaşlar da geldiler, tespit ettiler" dedi.