'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı
Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı
İkiye bölünen araçtan sağ kurtuldu
İkiye bölünen araçtan sağ kurtuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması
Kısa yoldan zengin olma hayali kurdular, ellerindekinden oldular
Kısa yoldan zengin olma hayali kurdular, ellerindekinden oldular
Bakan Bozdağ, Kabineye 'başörtüsü' sunumu yapacak
Bakan Bozdağ, Kabineye 'başörtüsü' sunumu yapacak
Meslek liseleri hayata dokunmaya devam ediyor
Meslek liseleri hayata dokunmaya devam ediyor
KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı
KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları yarın başlıyor
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları yarın başlıyor
Danıştaydan taksilerin içinin kamera ile izlenmesine vize
Danıştaydan taksilerin içinin kamera ile izlenmesine vize
Tüketici hakem heyetlerine başvuruda yeni dönem başladı
Tüketici hakem heyetlerine başvuruda yeni dönem başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
MEB açıkladı: Kademe kademe okullaşma oranları
MEB açıkladı: Kademe kademe okullaşma oranları
Büro Memur-Sen: Memur, artık sefer tası ile yemek götürecek
Büro Memur-Sen: Memur, artık sefer tası ile yemek götürecek
Hapis erteleme kalkıyor
Hapis erteleme kalkıyor
Bakan Koca'dan Aile Hekiminin darbedilmesine tepki
Bakan Koca'dan Aile Hekiminin darbedilmesine tepki
Bakan Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda
Bakan Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Balıkesir'de trafik kazası: 2'si polis 3 kişi yaralandı
Balıkesir'de trafik kazası: 2'si polis 3 kişi yaralandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Anayasada beş madde değişecek
Anayasada beş madde değişecek
Ana sayfaHaberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2022 17:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesi kalabalığa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke Türkiye. Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette 'Acaba bu kış nasıl geçecek?'. Elhamdülillah biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza doğal gazı nasıl ulaştıracağız bunun gayreti içerisindeyiz.

AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların, rüşvetin, yoksulluğun olmadığı, olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içerisindeyiz.

Okullar açılınca sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Biz kırtasiyeci dükkanlarında kitap bulamazdık kitap, defter bulamazdık defter. Biz bu derdi çektik, bizim evlatlarımız çekmesin dedik. En ideal okulları yapalım, sıraları hazırlayalım, yavrularımız okula gidip hazırlıkları yapsınlar dedik.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya gelen Erdoğan, TÜGVA'nın 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleriyle, bünyesindeki 41 yurt, 40 icathane, 80 kıraathane, 300 gençlik merkezi ve 300 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, vakfın bursları, yurtları, eğitim ve öğretim çalışmalarıyla, kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle gençlerin hayatlarının her alanında verdiği hizmetleri takdirle takip ettiğini anlattı.

Vakfın yurt dışında da faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, "Kuruluş gayesine uygun şekilde, iyiyi, güzeli, hakkı, adaleti esas alan çalışmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlıyor. Bu tablonun özellikle bizim neslimiz için ayrı bir önemi vardır. Türkiye'nin en kıymetli hazinesi olan gençliğinin bir kısmını küresel güç baronlarının emperyalist hezeyanlarına kurban verdiğimiz dönemlerin acıları hala yüreklerimizde tazedir" diye konuştu.

''FATİH'İN İSTANBUL'U FETHETTİĞİ YAŞTAKİ SİZ GENÇLER''

Erdoğan, TÜGVA'nın bu ülkenin ve dostlarının gençlerini, milletin ve onunla birlikte tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince ve birikime sahip kılmak için verdikleri mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanların, yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmesinin gerisinde işte bu hakikat vardır. Artık bu ülkenin gençlerini PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler elbette TÜGVA'ya saldırmaya devam edeceklerdir. Ne diyorlar? Gençlik olarak çok güçlüymüşler. Ne alaka? İşte gençlik burada. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki siz gençler. İnancınızdan, medeniyetinizden, ecdadınızdan aldığınız ilhamla tüm bu saldırıların üstesinden gelecek, hedeflerinize kararlılıkla yürüyecek azme, iradeye, güce, kabiliyete sahipsiniz" değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hazreti Mevlana sorar, 'Kişinin değeri nedir? Sonra kendisi cevaplar. 'Aradığı şeydir.' Evet, sizler ilimden sanata, spordan teknolojiye kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz. Gençler, aradığımız şey Hazreti Adem Aleyhissalatu vesselamdan bugüne insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir. Aradığımız şey, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselamdan bugüne İslam medeniyetinin inanç ve ilim membaından süzülüp gelen tüm hazinelerimizdir."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Diyarbakır'da yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
Diyarbakır'da yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
Konya'da tır devrildi: 1 ölü
Konya'da tır devrildi: 1 ölü
'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu
Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu
'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etti
'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etti
Kanada, 10 bin İran Devrim Muhafızının ülkeye girişini yasakladı
Kanada, 10 bin İran Devrim Muhafızının ülkeye girişini yasakladı

Bu Habere Tepkiniz

İDDK'dan 2828 sayılı Kanundan yararlanmaya ilişkin önemli karar

İDDK'dan 2828 sayılı Kanundan yararlanmaya ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, babasının, çocuğunun bakımını üstleneceğini belirterek koruma kararının kaldırılması talebinde bulunması üzerine mahkeme kararı ile koruma kararı kaldırılan davacının çocuğunun işe yerleştirilmesi için yaptığı başvuruyu reddine dair işlemi iptal eden mahkeme kararını bozdu.
Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Öğrenim tek başına emeklilik ek göstergesini etkilemez. Ancak, görev aylıklarında uygulanan zam ve tazminat puanlarını artırır.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Maliye çalışanları değişim istiyor!

Maliye çalışanları değişim istiyor!

Maliye Bakanlığındaki Sessiz Çığlık Artarak Devam Ediyor!
Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
KERKES Projesi tamamlandı

KERKES Projesi tamamlandı

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, İHA’ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi’ni başarıyla tamamladı ve teslim etti.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Airfryer zararlı mı?

Airfryer zararlı mı?

Air-fryer, fritöz ya da diğer bir hitapla sıcak hava fritözü son dönemde patlayan yeni nesil pişirme yöntemi.