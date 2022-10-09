Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu
Seçimde, 7 bin 416 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.
Ankara Barosunun 67. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Genel kuruldaki başkanlık seçiminde Avukat Hakları Grubu'ndan Hakan Gönenç, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan Mustafa Köroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Linda Sevinç Hocaoğulları yarıştı.
Seçimde, 7 bin 416 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.
Genel kurulda, Hakan Gönenç 1804 oy, Linda Sevinç Hocaoğulları ise 1489 oy aldı.
Ankara 2 No'lu Barosu başkanlığına Sabri Hafif seçildi
Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulunda tek aday olan Sabri Hafif, 667 oyla başkan seçildi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılan Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulu, başkanlık seçimiyle tamamlandı.
Genel Kurula tek başkan adayı olarak giren ve 667 oy alan Sabri Hafif, Ankara 2 No'lu Barosunun yeni başkanı oldu. Seçimde, 726 oy kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız