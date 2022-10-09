İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, doğalgazdan kaynaklandığı belirlenen patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.