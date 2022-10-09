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Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Eklenme : 09 Ekim 2022 21:25
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Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Nef Stadı'nda Angola ile karşılaştı.

Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı 4 golle kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

19. dakikada Ömer'in attığı golle milliler 1-0 öne geçti.

Angola, 24. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 1-1

Rahmi'nin 31. dakikada penaltıdan attığı golle milliler yeniden öne geçti. 2-1

43. dakikada Rahmi kendisinin ikinci Millilerin üçüncü golünü kaydetti. 3-1

Serkan 49. dakikada farkı 3'e çıkartan isim oldu. 4-1


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın Nef Stadı'nda oynanan Türkiye-Angola final karşılaşmasını takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Erdoğan'ın yanında torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin futbolsever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ampute Milli Takımı'na destek verdiler.


Ay yıldızlılar, İstanbul'da düzenlenen organizasyonun grup maçlarında 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Milliler, Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmıştı. Son 16 turunda Meksika'yı 5-0'la geçen milliler, çeyrek finalde Fas'ı 4-1 mağlup etmişti.

Ay yıldızlılar yarı finalde Özbekistan'ı da tek golle yenerek kupa hedefi doğrultusunda önemli bir rakibini daha saf dışı bırakmıştı.

Ampute Milli Takımı şampiyonluk için, Haiti'yi 4-2 mağlup eden Angola'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.


2018'de dünya ikinciliği elde ettiler

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İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etmişti.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti.

Türkiye ile Angola arasında oynanan Dünya Kupası finali ile de bu maçın rövanşını da almış oldu.

Üst üste iki Avrupa şampiyonluğu

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.

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