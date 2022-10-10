10 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenecek INSARAG Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı'na katılacak.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya-Türkiye Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu 3. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Berlin)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tavşantepe İstasyonu'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu'na yolculuk yapacak, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu çıkışında basın açıklaması gerçekleştirecek.

(İstanbul/08.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa Corbeil Essones'da izci kampı açılışına katılacak, cami ve Kur'an kursunu ziyaret edecek. Erbaş, Goussainville'de cami inşaatını ziyaret edecek ve vatandaşlarla buluşacak.

(Cobeil Essones/ Goussainville)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki İstiklal Harbi Sergisi ile CSO Ada Ankara Yerleşkesi Tarihi Salon'da düzenlenecek Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri ile Düetler Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/Ankara/20.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor-Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesi Altay-Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek.

(İzmir/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftası Halkbank-Spor Toto mücadelesiyle sona erecek.

(Ankara/20.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasına Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Ankara/18.00)

6- Türkiye Futbol Federasyonunun, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de kullanılan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'nin (Integrity System) TFF 2. Lig ve 3. Lig'de de uygulanması için Sportradar firmasıyla yaptığı iki yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmanın imza töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00)