Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (19-25 Eylül 2022)
19-25 Eylül 2022 dönemi haftalık corona virüs tablosu açıklandı. 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 vaka tespit edildi, 40 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2022 23:41
Haftalık corona virüs tablosu...
Türkiye'de 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız