Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (19-25 Eylül 2022)

Haftalık corona virüs tablosu...

Türkiye'de 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.