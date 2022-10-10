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'Türkiye yüzyılını muhafazakar devrimciler inşa edecek'

TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en çok gençlere güvendiklerini söyledi. Erdoğan, "Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz" dedi. TÜGVA'nın en büyük gençlik hareketi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gençlerin PKK'ya heba edilmediğini görenler TÜGVA'ya saldırıyor" diye konuştu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 07:20
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'Türkiye yüzyılını muhafazakar devrimciler inşa edecek'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en çok gençlere güvendiğini belirten Erdoğan, "Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var" dedi. Asgari ücret için aralık ayını işaret eden Erdoğan, "Aralıkta en uygun rakamı açıklarız" dedi. Avrupa'da yaşanan doğal gaz krizine de değinen Erdoğan, "Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

TÜGVA EN BÜYÜK GENÇLİK HAREKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: TÜGVA 81 ildeki temsilcilikleri ile bünyesinde 41 yurt ile, 300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Vakfımızın burslarıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kültür sanat faaliyetleriyle gençlerimizin hayatlarında verdiği faaliyetleri takdirle takip ediyorum.

GENÇLERİN PKK'YA HEBA EDİLMEDİĞİNİ GÖRENLER TÜGVA'YA SALDIRIYOR

Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanların, yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmesinin gerisinde işte bu hakikat vardır. Artık bu ülkenin gençlerini PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler elbette TÜGVA'ya saldırmaya devam edeceklerdir. Ne diyorlar? Gençlik olarak çok güçlüymüşler. Ne alaka? İşte gençlik burada. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki siz gençler. İnancınızdan, medeniyetinizden, ecdadınızdan aldığınız ilhamla tüm bu saldırıların üstesinden gelecek, hedeflerinize kararlılıkla yürüyecek azme, iradeye, güce, kabiliyete sahipsiniz.

GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Türkiye istikbali uğruna cephelerde feda etmişti. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin nice genci araç olarak kullanıldı. Siyasi parti tabelasına gizlenmiş, bölücü örgütün ele başlarına, sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun için sorumluluk üstlendiğimiz her yerde attığımız adımları gençlerimizle planladık, hayata geçirdik. İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var. Bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz.

Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en çok siz gençlere güveniyoruz. Gençlerimizde bunların hepsini aşacak enerjiyi görüyoruz.

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