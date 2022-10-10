Trafik magandasına erteleme yok: 2 yılın altına orantılı infaz

Cezasızlık algısının önüne, orantılı infaz formülü ile geçilecek. Anayasa Mahkemesi'nin "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" uygulamasını Anayasa'ya aykırı bularak geçen ay iptal etmesiyle birlikte, AK Parti ve Adalet Bakanlığı cephelerinde yeni infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalar yoğunlaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Yeni düzenlemede dünya örneklerine de bakıyoruz. İnfaz sistemimizi cezasızlık algısını hem ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde yeniden dizayn etme ihtiyacı da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor" demişti.

HÜKÜM AÇIKLANACAK CEZA KESİLECEK

Yeni Şafak, üzerinde çalışılan yeni infaz düzenlemesinin detaylarına ulaştı. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre halen hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmeyip uzlaştırmaya gidiliyor, yargılama sonucunda hükmün açıklanması geri bırakılabiliyor ya da denetimli serbestlikten faydalanma gibi seçenekler uygulanıyor. Yeni düzenlemede, kamuoyunda geniş eleştirilere neden olan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" konusunda herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek. Hüküm açıklanacak, cezası da hemen verilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİĞE HAPİS YATMA ŞARTI

Buna göre, 2 yılın altındaki bazı suçlar erteleme kapsamından çıkarılacak. 2 yılın altında ertelemeye giden "trafik magandalığı, hırsızlık ve dolandırıcılık" gibi suçlarda artık suçlu cezasız kalmayacak. Yeni infaz hesaplaması ile suçlu belli bir süre hapis yatacak. Bu süre ise işlenen suçun oranına göre belirlenecek. Cezanın paraya çevrilmesi söz konusu olmayacak. Denetimli serbestliğe ayrılabilmek için de belli bir süre hapis yatma zorunluluğu getirilecek. 2 yılın altında hapis cezası alan kişi belirlenecek oran çerçevesinde hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikle koşullu salıverilecek.

Hollanda modeli inceleniyor

Adalet Bakanlığı, yeni infaz düzenlemesi için Hollanda örneğini de inceliyor. Bakanlık Hollanda'da olduğu gibi 6 aydan veya 1 yıldan az ceza alanların, cezasının tamamını veya bir kısmını hapiste geçirdiği formül üzerinde duruyor. Yeni düzenlemeyle toplum vicdanını yaralayan suçlarda cezasızlık algısı ortadan kaldırılmış olacak.

Nur Banu Aras