Kadıköy'de ne oldu? Valilik'ten son açıklama

İstanbul Valiliği, Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangının kesin sebebinin; itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayda Özbekistan uyruklu (A.K.) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. İtfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Öte yandan Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 5 saat sonra sona erdi.

İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler, çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi. Çevre binalarda çalışmaları izleyen vatandaşlar da evlerine gitti.

Olay yerine gelen savcı da incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinin sokakta güvenlik önlemleri devam ederken patlama ve yangının çıkış sebebinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.