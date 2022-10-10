CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ABD'nin Boston kentine gitti. Kılıçdaroğlu, yolculuk sırasında kendisine eşlik eden gazetecilerle uçakta sohbet etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 08:15
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ABD'nin Boston kentine gitti. Kılıçdaroğlu, yolculuk sırasında kendisine eşlik eden gazetecilerle uçakta sohbet etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız