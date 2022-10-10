Erdoğan: Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Cumhurbaşkanı , İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'na şu ana kadar 7 milyon 200 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
"(Ağustos ayı işsizlik rakamı) İstihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk."
"(İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası) Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz."
"(İlk Evim İlk İşyerim Projesi) Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız, arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler."
"Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız."
"Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz."
"(Esnafa) Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz"
"Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız