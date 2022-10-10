Dolar kaç TL oldu?
Haftaya yatay başlayan dolar günü 18,58 TL'den tamamladı. Avro ise 18,01 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 18:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5810
|18,5820
|18,5790
|18,5800
|Avro
|18,1840
|18,1850
|18,0170
|18,0180
|Sterlin
|20,6210
|20,7240
|20,4610
|20,5640
|İsviçre Frangı
|18,6740
|18,7670
|18,5320
|18,6250
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5510
|18,6310
|18,5490
|18,6290
|Avro
|18,1440
|18,2240
|17,9770
|18,0570
|Sterlin
|20,5610
|20,7710
|20,4010
|20,6110