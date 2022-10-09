Tühid Heyeti 50. Yılında Ata'nın huzurunda

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği-TÜHİD 50. yılı münasebetiyle TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı, Kurul Üyeleri, Geçmiş Dönem Başkanları, Üyeleri, İletişim Fakültesi Akademisyenleri, Meslektaşları ve Genç İletişimciler ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

TÜHİD Heyeti, mozeleye çelenk takdimi sonrasında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

'Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma hedefinde çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz'

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda şunları kaydetti;

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

TÜHİD - Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin 50. yılını idrak ettiği bu anlamlı yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken TÜHİD Yönetim Kurulu, Üyeleri ve sektör temsilcileri olarak, huzurunuzda olmaktan büyük onur duyuyoruz.

Adında Türkiye ibaresi olan 50 yıllık bir meslek örgütü olarak bizler eşitliğin, özgürlüğün, sivil toplumun gücünün ve cumhuriyet değerlerinin temsilcileri olarak buradayız. Yeniliğin, geleceğin, sorumluluğun, sosyal yararın temsilcileriyiz. Bizler aklımızı ortaya koyarak dünya çapında işler yapan bir mesleğin üyeleriyiz.

TÜHİD olarak "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözünüzden hareketle, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma hedefinde çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz.

Çağdaşlık yolunda yaktığınız meşalaye ışık tutanları, bu vatanı bizlere canları pahasına emanet edenleri nezdinizde rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği"

