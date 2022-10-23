Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Söz konusu işlemleri iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Davacının insan hakları ihlalinde bulunduğuna ilişkin bilgi ve belge sunulmadı

2008 yılı sicil raporunda insan haklarına saygısı (insanların kişiliğine ve haklarına saygı gösterme, hiç kimseye insanlık onuru ile bağdaşmayan muamelede bulunmama) değerlendirme ölçütüne 1. sicil amiri tarafından düşük puan verilmesine dayanak teşkil edecek nitelikte davacının insan hakları ihlalinde bulunduğuna veya hakkında adli/idari soruşturma yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi, belge sunulmadığının görüldüğü, öte yandan davacıya aynı yıla ait mülkiye müfettişi tarafından düzenlenen değerlendirme belgesinde 72 (iyi) puan takdir edilmesine rağmen davaya konu mülki idare amiri değerlendirme raporunda 50 (yetersiz) puan verilmesinin gerekçelerini ortaya koyar nitelikte somut hiçbir bilgi, belge sunulmadığı;

Disiplin cezası almak düşük not için gerekçe olamaz

Bu durumda, davacı hakkında önceki yıllarda düzenlenen sicil raporları ve mülki idare amiri değerlendirme raporları ile birlikte değerlendirildiğinde, uyuşmazlık konusu 2008 yılına ilişkin sicil raporu ve mülki idare amiri değerlendirme raporunda verilen düşük puanların gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamadığı, raporların düşük puanla düzenlenmesine dayanak gösterilen eylemlerin 2007 yılına ilişkin olduğu ve bu eylemler nedeniyle verilmiş olan uyarma cezalarının iptal edildiği, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı açılan davanın reddedilmiş olduğu görülmekte ise de söz konusu cezaya dayanak teşkil eden eylemin mahiyeti itibarıyla davaya konu raporlarda düşük puan verilen değerlendirme ölçütlerinin tamamı için gerekçe oluşturamayacağı,

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/716

Karar No: 2022/2247

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- ... Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri ...

2- ... Valiliği

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E:..., K:... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Davacı; .. kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle dava açmıştır.

... İdare Mahkemesinin... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla dava konusu işlemlerin iptaline hükmedilmiş, davalı idarelerin temyiz istemi üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 17/12/2020 günlü, E:2016/19581, K:2020/5927 sayılı kararıyla, "İdare Mahkemesince söz konusu işlemler için ayrı ayrı dava açılmak üzere 2577 sayılı Kanun'un 15/1-d maddesi uyarınca dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek karar verilmesinde hukuki isabet bulunmadığı" gerekçesiyle söz konusu Mahkeme kararı bozulmuştur.

Anılan bozma kararına karşı davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulması üzerine Dairemizin 08/09/2021 günlü, E:2021/16764, K:2021/2442 kararıyla, "yetkili sicil amirlerince düzenlenen sicil raporlarının doğurduğu hukuki sonuçların ağırlığı dikkate alındığında; her yıl için yeniden düzenlenmek suretiyle ilgili memurun o yıl içindeki mesleki bilgisini, deneyimini, tutum ve davranışlarını ortaya koyan ve tüm bu hususların değerlendirilmesinden sonra oluşan hukuki bir belge niteliği taşıyan sicil raporlarında, "Sicillerin Objektifliği" ilkesi çerçevesinde; olumsuz veya orta düzeyde sicil raporu düzenlenmesi ya da sicil raporunun ilgilinin görevi ile doğrudan ilgisi bulunmayan, kişiliği ile ilgili olan (insan haklarına saygısı gibi) kısımlarının düşük notla notlandırılması durumlarında, yetkili sicil amirlerinin kanaatinin oluşmasına etki eden hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılmasının zorunluluk arz edeceği, dava konusu sicilin düzenlendiği tarihte kaymakam olarak görev yapan davacının görevini ifa ederken insan hakları ihlalinde bulunduğuna ilişkin somut bir delil ortaya konulup konulmadığı araştırılmaksızın verilen Mahkeme kararında isabet bulunmadığı, öte yandan, Mahkemece yeniden karar verilirken aynı yıla ait mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme belgesinde davacıya 72 (iyi) puan takdir edilmesine rağmen dava konusu mülki idare amiri değerlendirme raporunda 50 (yetersiz) puan verilmesinin gerekçesinin de araştırılıp, davacının 2008 yılında gerçekleşen "amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" fiili nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-I maddesi uyarınca "1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddedilerek kesinleştiği hususu da göz önünde bulundurularak bir karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle Danıştay Beşinci Dairesinin 17/12/2020 günlü, E:2016/19581, K:2020/5927 sayılı kararının kaldırılarak ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla;

Davacının 2008 yılına ait sicil raporunun 64 puanla orta olarak düzenlendiği, geçmiş yıllara ait sicillerinin ise sırasıyla 2007 yılı için 95 (çok iyi), 2006 yılı için 98 (çok iyi), 2005 yılı için 92 (çok iyi), 2004 yılı için 93 (çok iyi), 2003 yılı için 96 (çok iyi) olduğu; 2008 yılına ait mülki idare amiri değerlendirme raporunda ise davacıya 50 puan verildiği, geçmiş yıllar mülki idare amiri değerlendirme raporlarının ise sırasıyla 2007 yılı için 90, 2006 yılı için 100, 2005 yılı için 84, 2004 yılı için 90 olarak düzenlendiği; davaya konu edilen sicil raporu ve mülki idare amiri değerlendirme raporunun düzenlendiği 2008 yılına ilişkin davacının almış olduğu disiplin cezalarından, tasarruf tedbirlerine ve araç alım ihalesindeki usullere aykırı haraket ettiğinden bahisle verilen uyarma cezasının ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla, önceki kaymakam ile ilgili olarak dedikodu niteliğinde asılsız iddialarda bulunduğundan bahisle verilen uyarma cezasının ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla iptal edildiği, izinsiz il dışına çıkma fiilinin ise 657 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik ile disiplin cezasını gerektiren fiiller arasından çıkarıldığı, davacı hakkındaki bir takım iddiaları incelemek üzere ilçeye gelen vali yardımcısı başkanlığındaki dört kişilik komisyon üyelerini tehdit ettiğinden bahisle verilen 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının ise ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararı ile reddedilerek kesinleştiği;

Mahkemelerinin 08/12/2021 günlü ara kararı üzerine davalı idareler tarafından sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde, 2008 yılı sicil raporunda insan haklarına saygısı (insanların kişiliğine ve haklarına saygı gösterme, hiç kimseye insanlık onuru ile bağdaşmayan muamelede bulunmama) değerlendirme ölçütüne 1. sicil amiri tarafından düşük puan verilmesine dayanak teşkil edecek nitelikte davacının insan hakları ihlalinde bulunduğuna veya hakkında adli/idari soruşturma yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi, belge sunulmadığının görüldüğü, öte yandan davacıya aynı yıla ait mülkiye müfettişi tarafından düzenlenen değerlendirme belgesinde 72 (iyi) puan takdir edilmesine rağmen davaya konu mülki idare amiri değerlendirme raporunda 50 (yetersiz) puan verilmesinin gerekçelerini ortaya koyar nitelikte somut hiçbir bilgi, belge sunulmadığı;

Bu durumda, davacı hakkında önceki yıllarda düzenlenen sicil raporları ve mülki idare amiri değerlendirme raporları ile birlikte değerlendirildiğinde, uyuşmazlık konusu 2008 yılına ilişkin sicil raporu ve mülki idare amiri değerlendirme raporunda verilen düşük puanların gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamadığı, raporların düşük puanla düzenlenmesine dayanak gösterilen eylemlerin 2007 yılına ilişkin olduğu ve bu eylemler nedeniyle verilmiş olan uyarma cezalarının iptal edildiği, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı açılan davanın reddedilmiş olduğu görülmekte ise de söz konusu cezaya dayanak teşkil eden eylemin mahiyeti itibarıyla davaya konu raporlarda düşük puan verilen değerlendirme ölçütlerinin tamamı için gerekçe oluşturamayacağı, öte yandan mülkiye müfettişi tarafından düzenlenen değerlendirme belgesinde 72 (iyi) puan takdir edilmesine rağmen davaya konu mülki idare amiri değerlendirme raporunda 50 (yetersiz) puan verilmesini hukuken geçerli kılacak herhangi bir somut bilgi ve belge sunulamadığı, uyuşmazlık konusu raporların objektiflik ilkesine aykırı olarak düzenlendiği gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

1- İçişleri Bakanlığının İddiaları:

Dava konusu işlemlerin tesis edildiği dönemdeki eylemleri nedeniyle davacının görev yerinin değiştirilmesi ve disiplin cezalarıyla cezalandırılması için raporlar düzenlendiği, dava konusu işlemlerin somut belgelere dayandığı ileri sürülmektedir.

2- Mardin Valiliğinin İddiaları:

Önceki yıllarda verilen notlardan hareketle iptal kararı verilemeyeceği, davacının 2008 yılına ilişkin eylem ve davranışları dikkate alınarak rapor tanzim edildiği, sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporu arasında maddi veya hukuki bağlılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz istemlerinin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARELERİN TEMYİZ İSTEMLERİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idareler üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.