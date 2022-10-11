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Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Emeklilikte öğretim görevlisi ile Doçent kadrosu arasında fark olur mu? Emeklilikte, kişilerin bulunmuş oldukları kadro ve görev unvanları esas alınır, kadro veya görev işgal edilmemiş ise aylık ve ikramiye hesaplamasında dikkate alınmaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Ekim 2022 00:43
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Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Soru ; Merhaba. 4 yıllık doçentim, ancak rektörün özel kini dolayısıyla kadromu vermiyor ve 32 yıldır öğretim görevlisi kadrosunda çalışıyorum. Baskılardan dolayı emekli olmak istiyorum. Emekli olursam emekli maaşımı doçent olarak mı öğretim görevlisi olarak mı alacağım. Teşekküre ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Emeklilikte, kişilerin bulunmuş oldukları, yani fiili olarak işgal etmiş oldukları kadro ve görev unvanlarının karşılığı ek gösterge, makam, temsil veya görev tazminatları uygulanarak emeklilik işlemleri tesis edilir.

Doçent ve öğretim görevlilerinin tabi oldukları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Ek Gösterge ve Makam Tazminatı Cetvelleri şöyledir:

UNVANI

DERECE

EK GÖSTERGE RAKAMI

Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar

1

6400

Profesörler

1

5300

Doçentler

1-3

4800

Doktor Öğretim Üyeleri

1-5

3600

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri

1

2

3-7

3600

2700

2300

MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

KADRO VE GÖREV UNVANI

MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGE RAKAMLARI

Rektörler

7000

Profesörler (Bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla)

6000

Profesörler

4500

Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla)

2000

Bu bağlamda değerlendirmelerimiz;

Emeklilikte büyük önemi olan ek gösterge ve makam tazminatından yararlanılması mutlaka görevin kadrosunu işgal etmekle mümkün olmaktadır.

Akademik kadroya atanmadan unvana bağlı olarak emeklilikte ek gösterge ve makam tazminatından yararlanılmayacağını değerlendirmekteyiz.

2914 sayılı Kanuna ekli cetvellerde görüleceği üzere 1 inci derecede olan Doçentlerin ek göstergeleri ve makam tazminatları öğretim ve araştırma görevlileri için belirlenmiş olan gösterge rakamlarından yüksek olmaktadır.

Dolayısıyla, durumunuz 1-3 derecedeki Doçent kadrosunda 4 yıl süre ile görev yapmış iseniz, emeklilikte Doçent kadrosu için belirlenmiş olan 4800 ek gösterge, Kazanılmış hak aylık dereceniz de 2 yıl süre ile 1 inci derecede ise 2000 makam tazminatı göstergesi ve 10000 gösterge rakamı üzerinden de görev tazminatı uygulanmak suretiyle emeklilik işlemlerinizin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, üzerinizde Doçent kadrosu yok ise sadece öğretim görevlisi için belirlenmiş olan ek gösterge rakamları üzerinden emeklilik işleminizin yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.

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