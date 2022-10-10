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YÖK Başkanı: Araştırma görevlilerine yurt dışında çalışma imkanı sunulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Doktora tez aşamasındaki genç araştırma görevlilerine tez konularıyla ilgili yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda veya araştırma laboratuvarında çalışma imkanı sunulacağı müjdesini vermek isterim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 15:47
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YÖK Başkanı: Araştırma görevlilerine yurt dışında çalışma imkanı sunulacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen '2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin akademik açıdan geldiği noktaya değindi.

Türkiye'de yükseköğretim kurum sayısında önemli artış yaşandığını ve üniversitesiz il kalmadığını hatırlatan YÖK Başkanı Özvar, son 20 yılda yükseköğretim imkanlarında kayda değer artışlar yaşandığını dile getirdi.

YÖK olarak ortaöğretimi tamamlayan ve okumak isteyen gençlerin yükseköğretime erişiminin öncelikli misyonları arasında yer aldığını kaydeden Özvar, "2002 yılında ÖSYM'nin üniversiteye giriş sistemine başvuran aday sayısı 1 milyon 540 bin civarındayken bu sayı 2022 yılı itibarıyla 3 milyon 243 bin ile rekor düzeye ulaşmıştır" dedi.

25-34 yaş aralığındaki vatandaşların yükseköğretim mezuniyet oranının son 1 yıl içerisinde yüzde 18'den yüzde 40'a çıktığını belirten Özvar, bahsettiği mevcut rakamlardaki yükselişin devam ettirilmesi suretiyle birkaç yıl içerisinde OECD ortalamasını geçeceklerini ön gördüklerini aktardı.

2022-YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırdığını hatırlatan Özvar, bununla birlikte üniversiteye geçen adayların sayısında artış olduğunu ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlandığını belirtti.

"Yeni iş alanlarına yönelik bölümler açtık"

Türkiye'de yükseköğretimdeki kalitenin artmasının ancak veri temelli yükseköğretim politikaları sayesinde mümkün olacağını söyleyen Özvar, "YÖK olarak küresel ölçekte meydana gelen yeni iş alanlarını ve meşgalelerini dikkatle izleyerek 2022-2023 akademik yılından itibaren eğitime başlamak üzere yerli ve milli insan kaynağı ihtiyacına yönelik ülkemizin beşeri sermayesini geliştirecek yeni program ve bölümler açtık" diye konuştu.

Salgın koşullarına rağmen uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmeye devam ettiğini belirten YÖK Başkanı Özvar, "Geçen birkaç yılla mukayese edildiğinde yüzde 10'un üzerinde bir artışla bugün itibarıyla Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı 290 bini geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü imzalandığını hatırlatan Özvar, bu projeyle sıfır atıklı, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Bilgi, beceri ve uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında"

Bir diğer imzalanan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının Açılmasına İlişkin Protokol'e değinen Özvar, "İstihdam odaklı politikaların oluşturulması sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bilgi, beceri, uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile siber güvenlik alanında yekin ve nitelikli iş gücü sağlanmasını hedefleyen protokol imzalanmıştır" dedi.

"Öğretim üyesi hareketliliği bahar döneminde başlayacak"

2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde hazırlıkları tamamlanan YÖK Akademik Hareketlilik Projesi ile adeta bir akademik seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Özvar, şöyle konuştu:

"Bir taraftan öğrencilerimiz farklı akademik iklimlerden gelen akademisyenlerle buluşma imkanı elde ederken diğer taraftan da farklı üniversitelerin akademik kadroları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır. Gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilecek olan öğretim üyesi görevlendirmeleri an itibarıyla yapılmakta olup önümüzdeki bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliği başlamış olacaktır."

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"Tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yurt dışındaki kurumlarda çalışma imkanı sunulacak"

Üniversitelerin uluslararası görünürlüğünün artırılması adına özellikle akademik insan kaynağının gelişmesine büyük önem verdiklerinden bahseden Özvar, "2023 yılında başlatmayı planladığımız bir diğer önemli bizce çarpıcı bir proje ile yurt dışı akademik izin çerçevesinde 11. Kalkınma Planı'ndaki öncelikli alanlarda devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerine yurt dışında araştırma imkanı sunulacaktır. Buna ek olarak doktora tez aşamasındaki genç araştırma görevlilerine tez konularıyla ilgili yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda veya araştırma laboratuvarında çalışma imkanı sunulacağı müjdesini vermek isterim. İnanıyorum ki bu projeler Türkiye yükseköğretim sistemimizi daha da ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite rektörleri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler de katılım gösterdi.

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