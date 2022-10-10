İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'ye kaçak yollarla külçe altın getiren 4 kişi yakalandı. Valizlerden her biri bir kilo olan 3 adet külçe altın ile 74 bin 600 dolar çıktı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 10 Ekim 2022 17:13
Polis ekipleri, Dubai'den gelen 2 kişinin yurda kaçak yollarla külçe altın getirdiklerini tespit etti, İstanbul Havalimanı'nda tedbir alındı.
Uçaktan inen 3 şüphelinin valizleri arandı. Valizlerden, her biri 1 kilo olan 3 külçe altın çıktı.
Ayrıca 74 bin 600 dolar ve 209 bin 785 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi de ele geçirildi.
3 şüpheli ve onları karşılamak için havaalanına geldiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız