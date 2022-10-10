425 milyon liralık destek ödemesi çiftçilere bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 18:08
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, paylaşımında, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız