Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı
Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 32 ilde düzenlediği operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Ekim 2022 22:51
Açıklama, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Terör örgütlerine yönelik 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 32 ilde eş zamanlı 67 operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonların, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide terör örgütü üyelerine yönelik düzenlendiği ifade edildi.
Operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı. PKK terör örgütü mensubu bir kişi de teslim oldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız