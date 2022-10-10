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Otomobilin paramparça olduğu kazada 1 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 23:17
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Otomobilin paramparça olduğu kazada 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, Saray ilçesi Kırklareli yolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Vize istikametine seyreden 59 TU 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VSY 13 plakalı otomobil Kavacık Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralılar otomobillerde sıkışırken, tam bir can pazarı yaşandı. Saray ve çevre ilçelerden gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, yaralıları uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarttı. 2'si ağır, 3'ü çocuk 9 yaralı Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Ergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Hüseyin U., Feridun U., Hüseyin M., Birgül Ç., Hüseyin Ç., Ahmet Ç., Canan Ç., Ahmet Ç.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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