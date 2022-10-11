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11 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

11 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 00:08
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11 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Çankırı Karatekin Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Çankırı/11.40/16.30/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreni ile KBRN Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde "polis intiharları" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek, valilik toplantı salonunda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Erciyes Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na ve Melikgazi Kazım Karabekir Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Spor Salonu Açılışı'na katılacak.

(Kayseri/11.00-14.30)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

KAPAT [X]

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türk-Alman Enerji Forumu'na katılacak.

(Berlin)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, uluslararası misafir öğrenciler ile Dünya Gıda Güvenliği Buluşması'na katılacak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışmasının tanıtımına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyaret edecek, Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Troya-Assos tünelleri açılış törenine katılacak.

(Çanakkale/10.00/11.30/14.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihraç edecek.

(Ankara)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12-13 Ekim'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılışını yapacak, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Altındağ'daki bazı etkinliklere katılacak.

(Ankara/11.00-13.15)

SPOR

1- FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yapılacak. Türkiye, Polonya'da ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Gliwice/18.30)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlayacak. Türk Telekom, B Grubu'ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek.

(Ankara/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları başlayacak.

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