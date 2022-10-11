Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ekim 2022 07:10
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.
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