Uzmanlardan Uzamış Covid Sendromu uyarısı

Uzamış Covid Sendromu'nun solunum sistemi üzerindeki etkilerinin ise daha çok Covid-19'u orta ve ağır geçiren hastalarda görüldüğünü ifade eden Yılmaz "Hastalığı pnömoni ile geçiren, akciğer filminde ya da tomografide buzlu cam görünümü olan kişilerde, ileri yaşta ve kronik hastalığı olanlarda risk daha da fazladır.

Ancak kimi zaman COVID-19'u hafif atlatanlarda da Uzamış Covid Sendromu görülebilmektedir. Bu hastalık bronşektazi, pıhtılaşma, pulmoner hipertansiyon ve pulmoner fibrozise neden olabilmektedir.

En sık görülen şikayetler; öksürüğün sürmesi, nefes darlığı, alınan nefesin tamamlanamaması ve halsizlik olmaktadır" diye konuştu.