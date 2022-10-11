Edirne Sağlık Müdürlüğü, 'uyuz vakası'nda artış olmadığını açıkladı

Edirne Sağlık Müdürlüğü, iddia edildiği gibi kentte uyuz vaka sayısında artışın aksine 2020 yılından bu yana azalmanın olduğuna dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuzun tüm dünyada yaygın olarak görülen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğu belirtildi.

Edirne'de uyuz vakalarının değişken oranlarda görülebildiği vurgulanan açıklamada, "İlimizde ki uyuz vaka sayıları incelendiğinde 2019, 2020, 2021 yıllarına göre 2022 yılında bir artış saptanmamış olup aksine 2020 yılından günümüze vaka sayılarında anlamlı düzeyde bir azalma olduğu tespit edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüzce konu yakından takip edilmekte ve gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.