2022-YDUS başvuruları alınmaya başladı
ÖSYM internet sitesinde 2022-YDUS başvurularının alınmaya başladınğını duyurdu.
YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(11 Ekim 2022)
2022-YDUS Başvurularının Alınması
2022-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS), 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YDUS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-YDUS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi