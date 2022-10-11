Dolar günü 18,58 TL'den kapattı
Güne yatay başlayan dolar günü 18,58 TL'den kapattı. Avro ise 18,03 TL'ye yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 18:04
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5790
|18,5800
|18,5800
|18,5810
|Avro
|18,0170
|18,0180
|18,0340
|18,0350
|Sterlin
|20,4610
|20,5640
|20,5410
|20,6440
|İsviçre Frangı
|18,5320
|18,6250
|18,5970
|18,6910
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5490
|18,6290
|18,5500
|18,6300
|Avro
|17,9770
|18,0570
|17,9940
|18,0740
|Sterlin
|20,4010
|20,6110
|20,4810
|20,6910