Erdoğan davet etti, eski CHP'li vekil Çelebi AK Parti'ye geçti

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını bildirdi.

Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez." dedi.

Yoluna Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğini bildiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları (Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, sözde soykırım, tezkereler, savunma sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Vatandaşın dertlerine çareler üretmek içini bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğini kaydeden Çelebi, "Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Çelebi'nin AK Parti'ye katıldığını ifade etti. Kandemir, Çelebi ile AK Parti Genel Merkezi'nde çekilmiş fotoğrafını da hesabından paylaştı.