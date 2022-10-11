Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 12:37
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi Ü.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen Ü.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız