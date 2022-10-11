Ankara Baro Başkanlığına Av. Mustafa Köroğlu seçildi
Ankara Barosu'nun 67. Olağan Genel Kurulu yaptığı toplantı sonucunda Av. Mustafa Köroğlu Ankara Baro Başkanlığına seçildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ekim 2022 13:28
Ankara Baro Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuru:
Ankara Barosu'nun 67. Olağan Genel Kurulu, 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Genel Kuruldaki başkanlık seçimini, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan (DSA) 7416 oy alan Av. Mustafa Köroğlu kazandı.
Avukat Hakları Grubu'ndan (AHG) Av. Hakan Gönenç 1804, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan (ÖÇAV) Av. Linda Sevinç Hocaoğulları ise 1489 oy aldı.
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