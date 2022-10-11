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Assos ve Troya tünelleri açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 14:44
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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Ülkenin manevi muhafızlarından, Cumhuriyetin muştucularından Çanakkale'ye yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir arada olduklarını belirten Erdoğan, açılış heyecanını yerinden yaşama arzusunda olduğunu, ancak programlarının yoğunluğunun buna el vermediğini söyledi.

Açılışı daha fazla geciktirmemek için canlı bağlantıyla programı gerçekleştirmek istediklerini aktaran Erdoğan, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin Çanakkale ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünellerle, toplamda 9,6 kilometrelik bu yolun Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey-güney aksının en önemli kısımlarından biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz Mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek, yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2,5 kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç, yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor. Vatandaşlarımıza, konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz."

- "Kahramanlarımızın hatıraları şehrin her avuç toprağında kokmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptıkları yolla, bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadıklarını dile getirdi.

Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamalar ve rölyeflerin, projeye ayrı bir güzellik kattığına inandığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar, tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerimizin coşkusunu da yaşatacaktır. Tarihimizin şanlı şehri, Cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale'nin de her bir köşesi hem insanlık tarihinin hem kendi tarihimizin hazineleriyle bezelidir. Aristo'nun şehri Assos ile Homeros'un şehri Troya da bunlar arasındadır. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve bize bir asır önceki o büyük zaferi yaşatan tüm kahramanlarımızın hatıraları hala bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır."

- "2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortasından deniz geçen Çanakkale'nin tıpkı İstanbul gibi iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamladığını aktardı. Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatih'in mirası, Kale-i Sultaniye ve Kilitbahir Kalesi'nin bize verdiği mesajları, bu vatanın her köşesini eser ve hizmetlerimizle donatarak, en güzel şekliyle aldığımızı düşünüyorum. Şehitliklerimizi abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak, sanayisiyle, tarımıyla, ticaretiyle turizmiyle her alanda Çanakkale'yi geliştirerek, ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Marmara'yı çepeçevre saran, 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihe kazınmış bir mühürdür. Şimdi Çanakkale ile 81 vilayetimizin tamamını saran yeni bir heyecanın, yeni bir hamlenin da çalışmalarını yürütüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliği ile ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz."

- "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz"

Erdoğan, geçen 20 yılda ülkeyi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduklarını, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda Türkiye'yi, Cumhuriyetin ikinci asrını, "Türkiye Yüzyılı" haline getirecek büyük dönüşüme hazırladıklarını dile getirdi.

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Küresel siyasi ve ekonomik krizler kimi alanlarda işlerini zorlaştırsa da büyük dönüşümün gerekliliğini ve kaçınılmazlığını teyit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber, imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi, eski siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Ama hamdolsun milletimiz, demokrasi ve kalkınma reformlarıyla elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor. Ülkemizin heyecanının bunlardan geri gitmek değil, daha ileri adımlar atmak olduğu gerçeği de vatandaşlarımızın zihinlerinde mıh gibi yer etmiştir. Gençlerimizin Türkiye Yüzyılı konusundaki heyecanının, dinamizminin büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bütün bu projelerimizin yapımına ve açılışına ara vermeden devam ederken, diğer yandan da yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Bu vizyon, Türkiye'nin her bir şehrinin, milletimizin her bir ferdinin onlarla beraber tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin hayallerini, beklentilerini, yarınlarını kuşatacaktır. Hep söylediğimiz gibi Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından itibaren bir ülke değildir. Bizim gönül sınırlarımız, ecdadımızın 3 kıta, 7 iklim tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız, tüm mazlum ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bakan Karaismailoğlu'ndan tüneller ve çevresinin gösterilmesini istedi. Alanı inceleyen Erdoğan, "Adil Bey bu defa peyzaj çalışmalarını ihmal etmemişsin. Tebrik ediyorum. Girişler, çıkışlar ağaçlandırma ve çimlendirme olarak gayet güzel. Maşallah. Biraz daha yeşili artırırsak çok daha güzel olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu da Çanakkale'ye yakışan şekilde tünelleri yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Karaismailoğlu ve beraberindekiler kurdele keserek tünellerin açılışını gerçekleştirdi.

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