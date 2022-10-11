Çiğ süte zam geldi: Litresi 8,5 TL oldu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlenmiştir."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 15:40
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlenmiştir."
"Bakanlığımızca ekim-aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katı artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 lira geçecektir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız