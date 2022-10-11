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TEKNOFEST 2023'te toplam ödül miktarı 43 milyon TL

13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarının başvuruları 20 Kasım'da sona erecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 17:56
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TEKNOFEST 2023'te toplam ödül miktarı 43 milyon TL

TEKNOFEST 2023'te ödül ve malzeme desteği 43 milyon TL olacak.

TEKNOFEST açıklamasına göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları için başvurular başladı.

13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarının başvuruları 20 Kasım'da sona erecek.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, bu yıl 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için TEKNOFEST Karadeniz kapsamında 40 ana yarışma 99 farklı kategoride düzenlendi.

Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. Bu yıl yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabilecek.

İlkokul seviyesi için 8, ortaokul 9, lise 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisinin yer aldığı TEKNOFEST 2023'te roket, model uydu, ulaşımda yapay zeka, biyoteknoloji inovasyon, sanayide dijital teknolojiler, uçan araba tasarım, eğitim teknolojileri, robotaksi binek otonom, tarım teknolojileri ve robotik yarışmaları gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. 2022 teknoloji yarışmalarından farklı olarak psikolojide "Teknolojik Uygulamalar" alanında yapılacak yarışma ise ilk defa başvuruya açılacak.

- İzmir ve Ankara'da da TEKNOFEST coşkusu yaşanacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Doğu ve batının buluşma noktası İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilecek teknoloji yarışmalarında yarışmacılar, kurulacak tematik çadırlarda proje sunumlarını yapacak. Yarışmaların final etapları ise Ankara, İzmir, Aksaray ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak.

- TEKNOFEST'e katılmanın avantajları

Verilen bilgiye göre, TEKNOFEST paydaşlarını ve yarışmacılarını buluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST Kariyer Platformu'nun ekimde faaliyete geçmesi planlanıyor. Platform, çalışma hayatında da gençlere öncülük ederek onların profesyonel kariyer hayatlarına dahil olmayı; sağlayacağı iş, staj ve akademik imkanlar ile gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

TEKNOFEST, yarışmacılara festival sonrasında da desteğini devam ettiriyor. T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde 2022'de ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı ile TEKNOFEST'te finalist olmuş ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip projelere toplamda 3 milyon hibe desteği sağladı. TEKNOFEST Karadeniz'de ilk mezunlarını veren programda ön kuluçka programını başarıyla tamamlayan 20 girişim 100 bin TL hibe almaya hak kazanırken, 5 girişim ise hızlandırma programından mezun olarak 200 bin TL hibe aldı.

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