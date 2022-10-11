Osmaniye'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Osmaniye'mizde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Sadece Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi." ifadesini kullandı.
Deprem, Adana, Gaziantep ve Hatay'da da hissedildi.
AFAD: Düziçi'ndeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Sağlık Bakanı Koca'dan Osmaniye'deki depreme ilişkin açıklama Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız