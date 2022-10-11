Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Çanakkale'de Assos ve Troya tünellerini bitirdik. 50 dakikalık yolculuk süresi 5 dakikaya düştü. Bu şekilde kaliteli ve güvenli bir yolculuk imkanı sunmuş olduk.

Teknolojinin asfaltın en iyisini yapıyorduk ama peyzaja pek vaktimiz olmuyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini dinledik. Peyzaj mimarlarımız sayesinde bu konuda da güzel sonuç aldık.

Son 20 yılda ülkemizde özellikle mühendislik alanında önemli atılımlar yapıldı. Bunlara üniversite öğrencilerinin de ortak olmasını istiyoruz. Öğrencilerin projelerimize ortak olmalarını istiyoruz. Projelerin vatandaşın hayatını nasıl kolaylaştığını görmelerini istiyoruz.

2053 vizyonumuzu öğrencilere açarak gençlerimizin ufkunu genişletmek istiyoruz. 2053' kadar yapacağımız 190 milyar dolarlık yatırımla ülkemize neler kazandıracağımızı genç arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Mühendislik öğrencileri de bizimle Anadolu'yu gezecekler.

Çanakkale'de bir ulaşım ihtiyacı vardı. Bundan 10 yıl öncesinde başladı çalışmalar. Çanakkale Köprüsü'ne gelene kadar Çanakkale-Malkara Otoyolu da bununla birlikte projelendirildi. 5 yıllık projeyi 4 yılda bitirebilen bir Türkiye var artık. Bu kadar yüksek teknoloji gerektiren bir projeyi 4 yılda tamamlayabilen bir Türkiye var.

Bir bölgeye bir birimlik ulaştırma altyapısı yaptığınızda bölgeye on birimlik fayda sağlamış oluyorsunuz. Bu sayede turizm artıyor, istihdam artıyor.

Biz sadece İstanbul'da metro yapmıyoruz. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu diğer illerde de yapıyoruz. Tabii en büyük payı İstanbul alıyor. Böyle büyük metropollerde olmazsa olmaz olan böyle kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmak. İstanbul'daki raylı hat uzunluğu 270 kilometreyi aşmış oldu. Yerel yönetimlerin yapması gereken işlere de biz yardımcı oluyoruz.

İstanbul Havalimanı'nın metro bağlantısını inşallah önümüzdeki ay sağlamış olacağız. Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da bu yıl bitmeden hizmete sunacağız. Bakırköy ve Kirazlı birleştirecek hattımızı 2023'ün başlarına yetiştirmeye çalışıyoruz.

Bugün Maramara Denizi'nde bir haftayı bulan bekleme süreleri bundan yıllar sonra daha da artacak. Ticaret hacimleri arttıkça Kanal İstanbul'un gerekliliği artıyor. Kanal İstanbul bu şekilde gelecekte ortaya çıkacak sorunlar için çözüm olacak. Kanal İstanbul vizyon projedir. Kanal İstanbul, kendi gelirleriyle kendi yapım maliyetini çıkarabilecek bir projedir. Bu uzun soluklu bir iştir. Ulaşım yollarıyla işe başladık. Bu mutlaka yapılması gereken bir iştir. Bu lojistik koridorlar mutlaka olacak.

Zigana Tüneli, Doğu-Batı koridorlarının önemli bir parçası. Günler kaldı, önümüzdeki aylarda Zigana Tüneli'ni açıyoruz. Saatler süren yolculuklar yine dakikalara düşecek.

2002'de Türkiye'de 50 kilometre tünel vardı. Şu anda 680 kilometre tünelimiz var. Dünyanın en teknolojik işleri bizim için artık sıradan işler oldu. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde yılda 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağladık. 7 milyar saat zamandan tasarruf sağladık.

Dünyada internet kullanımı yüzde 63 oranında Türkiye'de bu yüzde 85 oranında. Son 2 yılda iletişime ve bu kapasiteye önemli bir ihtiyaç oldu. Biz de bunu sağlıklı bir şekilde karşıladık. 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz. 5G bizim için çok önemli. Bu konuda AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Bu 6G'nin de altyapısını sağlayacak.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda belirsiz bir ortama girdik. Dünyanın önemli ulaşım bölgelerinden olan Kerç Köprüsü maalesef patlatıldı. Bu savaş sebebiyle Kuzey Koridor da sıkıntıya girdi.

Tahıl koridoru konusunda Türkiye çok önemli bir rol oynadı. 6,5 milyon ton tahıl Ukrayna'dan alınarak dünyaya dağıtılmaya başladı. 317 gemi bugüne kadar hareket etti. Bunların yüzde 30'u Türk sahipli gemiler.

Biz ülkemizin tüm bölgelerini ulaşabilir kılmak için çalışıyoruz. Botan Köprüsü'nün yapımını teröristler yıllarca engellemeye çalıştılar. Güçlü Türkiye o bölgedeki terörü defetti ve ulaştırma altyapılarını yeniledi. Saatler süren yolculuklar 1 dakikaya düştü. Bu köprü sayesinde vatandaşımız ürettiğini pazarlara ulaştırabiliyor.