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Binali Yıldırım: Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır. Bunu herkes bilmelidir. Milletin desteği, milletin oyu olmadan, dışarıdan yönlendirmeyle masalar kurmakla masalara bilinmeyenleri dahil etmekle seçim kazanamazsınız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 23:58
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Binali Yıldırım: Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır

Yıldırım, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İcraatlar hakkında konuşmayacağını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İcraatları aziz milletimiz 20 yıldır yaşayarak görüyor. Yollarda görüyor, havaalanlarında görüyor, şehir hastanelerinde görüyor, telefonun ucunda görüyor, velhasıl hayatın her yerinde dokunduğu, temas ettiği her yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetlerini görüyor, AK Parti'nin yaptıklarını görüyor. Yaptıklarımızla övünmek konumunda değiliz. Görevimizi yaptık. Milletimizin bize emanet ettiği, desteğini, sorumluluğu en iyi şekilde, liderimiz memleket sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 20 yıldır gerçekleştirerek bugünlere geliyoruz."

"Dik dur eğilme, Trabzon seninle." sloganlarıyla konuşması bölünen Yıldırım, "Gençler, biz dik durmasını, dik durmanın ne demek olduğunu liderimizden öğrendik. 15 Temmuz gecesi, alçaklara karşı ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmedik, o gece halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Alçak FETÖ'cülere bu millet, bu gençler hakettiği dersi vermiştir." ifadelerini kullandı.

- "2023 iki bakımdan önemli bir yıl"

Yıldırım, 16'ncı sefer seçime gidildiğini kaydederek, "15 seçimde her seferinde millet bize desteğini artırarak 20 yıldır bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye verdi. Cumhurbaşkanımıza verdi, onun yol arkadaşlarına verdi. Şimdi 2023'e gidiyoruz." diye konuştu.

"2023 iki bakımdan önemli bir yıl." diyen Yıldırım, bu nedenlerden birincisinin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olması, ikincisinin de yapılacak milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledi.

Yıldırım, cumhuriyetin ikinci 100 yılına açılan yolculukta hem Meclis'i hem de yönetimi belirleyeceklerini kaydederek, dünyanın gözünün Türkiye'de 2023'de yapılacak seçimlere yönelmiş durumda olduğunu belirtti.

Binali Yıldırım, 6'lı masa hakkında da eleştiride bulunarak, şöyle devam etti:

"Şimdi rakibimiz var. İttifak var, karşı ittifak var. 6'lı masa. Altında ne var, onu da herkes biliyor. Bunları vatandaş dinliyor. Kimin ne dediğine kulak veriyor. 6'lı masanın, Türkiye'nin gelecek vizyonuna, gelecek projelerine, ekonomiye, gençliğe, kadınlara, kalkınmaya, dış politikaya, iç politikaya, güvenliğe yönelik bir şey söylediğini duyan var mı? Hiçbir vaatlerini ortaya koyduklarını gören var mı? Peki bunlar ne de anlaşıyorlar? İki konuda anlaşıyorlar. Hadi onu 3 yapalım, 3 konuda anlaşıyorlar. Birincisi toplantı kimin orada yapılacak, ikincisi hangi tarihte yapılacak, üçüncüsü ise yemekte hangi menü olacak."

"Bir konuda anlaştıkları, diğer önemli bir konu da ittifakla ne diyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.'" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları söyledi:

"Çünkü onların kulağına fısıldayan birileri var. Peki, vatandaş soruyor. 'Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz de ne olacak?' 'Valla onu söylemediler. Bize dediler ki Recep Tayyip Erdoğan'ı indirin. Ondan sonra herhalde söyleyecekler. O zaman biz de size söyleriz.' dediler. Bakın buradan Trabzon'dan ilan ediyorum. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır. Bunu herkes bilmelidir. Milletin desteği, milletin oyu olmadan, dışarıdan yönlendirmeyle masalar kurmakla masalara bilinmeyenleri dahil etmekle seçim kazanamazsınız. Seçim milletin önünde kazanılır, sandıkta kazanılır. AK Parti 15 sefer o sandığa çıkmıştır. Milletine hesabını da alnının akıyla vermiştir. Bir kez daha da alnının akıyla yine milletine hesabını verecek, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla yine başımıza seçecektir."

- "Gündem olmayan konuları gündeme taşımakla iktidara alternatif olunmaz"

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, şöyle konuştu:

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"Muhalefet partisinin başı Kemal Bey o kadar yeni yeni şeyler söylüyor ki. Şöyle aklımdan geçti, 'Acaba AK Parti'ye ne zaman katılır?' diye düşünmeye başladım. Bu kadar kendisini zora sokmaktansa gelsin, aramıza katılsın, hayatını kolay edelim. Ama bugün halkın gündemine getirdiği bütün konuların bedelini ödeyen millet olmuştur. O bedeli ödeyerek, o sorunları o yasakları, o vesayetleri ortadan kaldıran da AK Parti olmuştur, onun lideri olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Milletin gerçek gündeminden uzaklaşarak gündem olmayan konuları gündeme taşımakla iktidara alternatif olunmaz. İşte başörtüsü çıkışı. O çıkışa çok açık bir karşılık verdi AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan, liderimiz dedi ki 'Böyle bir mesele yok ama illaki bir şey yapmak istiyorsun. Güzel, o halde gel. Bunu daha sağlama bağlayalım. Anayasaya bu işi devredelim. Hodri meydan. Samimiyseniz bekliyoruz.'"

- "Türkiye büyümeye devam ediyor"

Yapacaklarının teminatı yaptıkları olduğunu dile getiren Yıldırım, 20 yıla baktıklarında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bütün vatandaşların gördüğünü ifade etti.

Yıldırım, salgından beri dünyanın küçüldüğünü belirterek, dünya küçülürken büyüyen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine vurgu yaptı.

İstihdam, işsizlik dünyada artarken işsizliğin azaldığı nadir ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu kaydeden Yıldırım, "Neden? Çünkü biz hedefimizi dört esas üzerine inşa ettik. Bir tanesi yatırım, ikincisi istihdam, üçüncüsü üretim, dördüncüsü büyüme ve kalkınma. Türkiye büyümeye devam ediyor, istihdam artırmaya devam ediyor. Üretmeye devam ediyor." dedi.

Yıldırım, birçok alanda üreticilerin emeklerinin karşılığını hakettikleri gibi aldığını ve almaya da devam edeceğini aktararak, "Trabzon'a bu sezonda 2 bin 300 tane uçak geldi. 2 bin 300 uçak, 1 milyar dolar turizmden bu şehir katma değer elde etti. Esnafı, küçük esnafı, büyük esnafı, üreticisi, ev sahipleri, oteller, aklınıza ne gelirse hizmet sektörü bundan istifade etti. Şimdi artık havaalanı yetmiyor, yeni bir dış hatlar terminali yapılmasına karar verildi. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

- "Çalmadık kapı, kazanmadık gönül bırakmamalısınız"

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla toplantıya katılarak partililere hitap etti.

Erdoğan, partilileri selamlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek kadın kolları, gerekse gençlik kollarını, bu muhteşem coşkulu genişletilmiş il danışma toplantısını tebrik ediyorum. İl Danışma Meclisi toplantınızda Binali Yıldırım Bey ile birlikte bu akşam çok çok olumlu adımları attınız ve 8 ay sonra yapılacak olan gerek cumhurbaşkanlığı gerek milletvekilliği seçimleri için büyük bir hazırlık içerisindesiniz. Ben tabii Trabzonlu hemşerilerime sormak istiyorum; sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Kadın kolları, gençlik kolları, kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Sizlerden benim en büyük ricam, istirhamın şu olacak; şu 8 aylık süre içerisinde çalmadık kapı, kazanmadık gönül bırakmamalısınız."

"Sizin gönüller sultanı olduğunuza inanıyorum" diyen Erdoğan, "Gönüller sultanı olarak önce aramızda dirliği, beraberliği korumamız lazım. bu bakımdan da sizlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Hazırsanız ben Ankara'dan size sesleniyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir dolacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedef belli. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi. Trabzon yeni rekorlara yeni zaferlere koşar adımlarla ilerliyor. Gençler yeni bir zafere, yeni bir başarıya hazırsınız, değil mi? AK kadınlar hazır mıyız, yol arkadaşlarım hazır mısınız? O halde durmak yok. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Toplantıya, AK Parti Trabzon milletvekili Adnan Günnar, eski bakanlardan Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali, ilçe belediye başkanları, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

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