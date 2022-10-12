Savaş uzadıkça barış zorlaşıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te katıldığı canlı yayında, Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzadıkça daha karmaşık bir hale geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, Rus ve Ukrayna heyetlerinin mart ayında İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından tarafların diplomasiden uzaklaştıklarını, sahada kazanım peşinde olduklarını ve sonrasında da dengelerin değiştiğini dile getirdi. Rusya-Ukrayna arasındaki devam eden süreci ve "sahada üstünlük sağlama mücadelesini" anlatan Çavuşoğlu, bu mücadele sürdükçe çözümün de zorlaştığına vurgu yaptı.

İSTANBUL FIRSATI KAÇIRILDI

Çavuşoğlu, İstanbul'da tarafların pozisyonlarının çözüm için birbirine en yaklaştığı nokta olduğunu belirterek "Müthiş bir fırsattı ancak bu fırsat kaçırıldı. Kaçırılması istendi. Özellikle üçüncü ülkeler tarafından da böyle bir müdahalenin olduğunu da görüyoruz." dedi. Şu anda tarafsızlık ve güvenlik garantilerinin Ukrayna tarafından konuşulmadığı bir noktaya geldiklerini kaydeden Çavuşoğlu, savaşın uzadıkça barışın daha da zorlaşacağını, kayıpların her iki tarafta da daha da artacağını ifade etti. Çavuşoğlu, kışın gelmesiyle sahadaki şartların zorlaşacağını ve sofistike silahların kullanımının da artacağını belirterek "Maalesef bu diplomasiden uzaklaşmayı beraberinde getiriyor. Daha önce, iki lider olarak söylüyorum, bir araya gelme arzusundan da uzaklaşıldığını da gördük." diye konuştu.

RUSYA'NIN İLHAKI ZORLAŞTIRDI

Bakan Çavuşoğlu, özellikle Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmek için referandum yapması, Moskova'da attığı adımlar ve kısmi seferberlik ilan etmesi gibi adımlarının durumu daha da zorlaştırdığını vurguladı. Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna tarafıyla aynı eşitlikte de görüşebilen tek ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Biz Rusya'yla diyaloğu kesseydik, Batı'ya uysaydık, yaptırımlara katılsaydık tahıl anlaşmasını sağlayabilir miydik?" dedi.