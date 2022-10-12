Başörtüsü teklifinde sona doğru
Yapılacak değişiklikte 'başörtüsü' ifadesi olmayacak, bunun yerine dini inancı gereği kimsenin kılık-kıyafetine sınırlama getirilemeyeceği, tahdit konulamayacağına vurgu yapılacak
AK Parti'nin hukukçuları, başörtüsüne anayasal güvence getirilmesini öngören düzenleme üzerinde son rötuşlarını yapıyor. Edinilen bilgilere göre, dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin katıldığı bir toplantı yapıldı.
Toplantıda, başörtüsünü güvence altına alacak Anayasa değişiklik metni üzerinde hazırlıklar son aşamaya getirildi. Buna göre, yapılacak değişiklikte 'başörtüsü' ifadesi yer almayacak, bunun yerine dini inancı gereği kimsenin kılık-kıyafetine sınırlama getirilemeyeceği, tahdit konulamayacağına vurgu yapılacak.
Asker, polis gibi üniforma giyilmesi zorunlu olan meslekleri icra edenlerle ilgili ise bir istisna hüküm getirilmesi planlanıyor. Üniforma ile birlikte takılacak başörtüsünün üniformaya uygunluğuna yönelik bir ifadenin metinde yer alması bekleniyor.
YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız