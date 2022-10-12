Motorine 2 lira 13 kuruş indirim yapıldı

4 Ekim itibariyle, benzine 62 kuruş, Motorine de 110 kuruş zam gelmiş ve pompaya yansıtılmıştı. 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Motorine 139 kuruş, Benzine de 74 kuruş zam daha gelmişti.

7 Ekim Cuma gününden geçerli olmak üzere de motorine 1 lira 53 kuruşluk yeni bir zam yeniden gelmişti.

Motorine 11 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 138 kuruşluk yeni bir zam daha pompaya yansımıştı.

Gelen zamların ardından bu sefer büyük bir indirim gelecek. 2 lira 13 kuruşluk indirim saat 15:40 itibariyle kesinleşmişti.